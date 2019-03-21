Иван Ургант высмеял видео из Башкирии, где бросили кота в лося
Вести о нашествии лосей на города Башкирии дошли до Первого канала. Накануне известный комик Иван Ургант в своем шоу упомянул случай, когда в городе Октябрьский местный житель бросил подвернувшегося под руку кота, чтобы отпугнуть сохатого. Поступок неизвестного жителя многоэтажки в социальных сетях не одобрили по простой причине: котика жалко.
Однако действия октябрьца возымели эффект – напуганный лось покинул двор и скрылся в неизвестном направлении. Очевидцы произошедшего засняли все на видео и разместили ролик в социальных сетях.
На днях известный телеведущий и комик Иван Ургант в своем авторском шоу на Первом канале посмеялся над ситуацией.
- Откройте книгу по безопасности жизнедеятельности, и там между параграфами «Спасение от ядерного взрыва» и «Действия при наводнении» есть небольшой абзац, который называется «Оборона от лося». И там всего два пункта: первый – найти кота, второй – бросить кота в лося. Всё! – пошутил Ургант.
ИСТОЧНИК KP.RU