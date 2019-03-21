В центре Уфы загорелась квартира в пятиэтажном доме

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-21T15:46:34+03:00

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Сегодня днем, 21 марта, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение, что горит квартира в уфимской пятиэтажке напротив ТК «Центральный». Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горит двухкомнатная квартира на четвертом этаже, а из окон валит густой черный дым. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Спасатели эвакуировали пять жильцов из соседних квартир.

- На месте работают силы и средства МЧС в составе 5 единиц спецтехники и 14 человек личного состава. Открытое горение ликвидировано, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. – Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU