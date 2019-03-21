Жителя Башкирии осудили за убийство старушки-«процентщицы»

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-21T19:32:52+03:00

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Верховный суд Башкирии вынес приговор 26-летнему жителю Белорецка, которого суд присяжных признал виновным в разбое и убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии.

Как выяснилось в ходе следствия, преступник был знаком с 75-летней местной жительницей, промышлявшей денежными займами под проценты. В феврале прошлого года мужчина проник в квартиру пенсионерки, чтобы ограбить ее: он безжалостно задушил беспомощную женщину и похитил у нее около 70 тысяч рублей. После этого он уехал к себе на родину в Азербайджан, но через несколько недель вернулся обратно в Башкирию и даже написал явку с повинной. На суде мужчина заявил, что не собирался убивать и грабить пенсионерку, все вышло совершенно случайно, но тот факт, что преступление он совершал в перчатках, убедило присяжных в осознанных действиях преступника.

- Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него в пользу потерпевших компенсацию морального и материального вреда в сумме свыше 330 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU