2019-03-21T20:07:16+03:00
Происшествия

В Башкирии продолжает гореть мусорный полигон

В настоящий момент очаги тления охватывают площадь в 100 кв.м.
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

19 марта в пожарную службу поступило сообщение, что горит мусорный полигон в Иглинском районе, в сторону деревни Кляшево. Тушить возгорание отправились четыре единицы спецтехники и 13 человек личного состава МЧС, а добровольная пожарная команда сельского поселения Иглинский выделила четыре автоцистерны и один рукавный автомобиль. Ликвидацией последствий возгорания занимается гусеничный экскаватор, автопогрузчик, два грузовых автомобиля и две ассенизаторские машины.

- В настоящее время происходит тление мусора отдельными очагами на площади 100 квадратных метров. Также производятся работы по ворошению мусора с помощью экскаватора и проливка очагов тления по всей площади. Угрозы распространения нет, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24