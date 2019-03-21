В Башкирии продолжает гореть мусорный полигон
19 марта в пожарную службу поступило сообщение, что горит мусорный полигон в Иглинском районе, в сторону деревни Кляшево. Тушить возгорание отправились четыре единицы спецтехники и 13 человек личного состава МЧС, а добровольная пожарная команда сельского поселения Иглинский выделила четыре автоцистерны и один рукавный автомобиль. Ликвидацией последствий возгорания занимается гусеничный экскаватор, автопогрузчик, два грузовых автомобиля и две ассенизаторские машины.
- В настоящее время происходит тление мусора отдельными очагами на площади 100 квадратных метров. Также производятся работы по ворошению мусора с помощью экскаватора и проливка очагов тления по всей площади. Угрозы распространения нет, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU