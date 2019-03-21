2019-03-21T13:43:14+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 26-летнего жителя Тольятти Павла Гричкова

Последний раз мужчина выходил на связь вечером 18 марта
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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В Башкирии разыскивают 26-летнего жителя Тольятти Павла Гричкова. Как сообщают волонтеры ПСО «Отклик», 18 марта мужчина ехал на «Газели» в Уфу, но по дороге сломался и был отбуксирован в Стерлитамак, в сервис на Раевском тракте. Последний раз Павел выходил на связь с родными вечером, в период с 21.30 до 22.00. После этого на связь мужчина больше не выходил, а телефон его оказался выключенным. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: черная спортивная шапка, серая ветровка, серые спортивные трико, черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении Павла Гричкова, просьба сообщить об этом в полицию или по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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