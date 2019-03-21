В Уфе 24 марта пройдет пикет в защиту Байкала

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-21T13:20:06+03:00

На самом глубоком озере России строится завод по розливу воды

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В столице Башкирии 24 марта пройдет пикет в защиту самого глубокого озера России. Активисты и общественники выступят против строительства завода по розливу воды на Байкале, против разрушения уникальной биосферы священного для местных жителей озера, а также за сохранение красоты и чистоты Байкала и уменьшение количества несанкционированных отходов.

- Мы не выдвигаем никаких политических требований. Цель пикета привлечь внимание общественности к проблеме строительства промышленного предприятия на побережье озера Байкал, а так же сбор подписей граждан под обращением к правительству РФ. Просим всех неравнодушных прийти и поддержать, - прокомментировали организаторы.

Согласованный властями пикет состоится в это воскресенье на ДК «Химик». Начнется он в 12 часов дня и продолжится до 15 часов.

Общественное движение началось с Иркутска и сейчас охватывает порядка 40 городов по всей России и ряд иностранных стран, в которых проживают россияне (Нью-Йорк, Стамбул, Тайланд).

ИСТОЧНИК KP.RU