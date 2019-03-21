2019-03-21T13:20:06+03:00
Общество

В Уфе 24 марта пройдет пикет в защиту Байкала

На самом глубоком озере России строится завод по розливу воды
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В столице Башкирии 24 марта пройдет пикет в защиту самого глубокого озера России. Активисты и общественники выступят против строительства завода по розливу воды на Байкале, против разрушения уникальной биосферы священного для местных жителей озера, а также за сохранение красоты и чистоты Байкала и уменьшение количества несанкционированных отходов.

- Мы не выдвигаем никаких политических требований. Цель пикета привлечь внимание общественности к проблеме строительства промышленного предприятия на побережье озера Байкал, а так же сбор подписей граждан под обращением к правительству РФ. Просим всех неравнодушных прийти и поддержать, - прокомментировали организаторы.

Согласованный властями пикет состоится в это воскресенье на ДК «Химик». Начнется он в 12 часов дня и продолжится до 15 часов.

Общественное движение началось с Иркутска и сейчас охватывает порядка 40 городов по всей России и ряд иностранных стран, в которых проживают россияне (Нью-Йорк, Стамбул, Тайланд).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новым прокурором Башкирии стал Камиль Кашаев
Стало известно, где нашли пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку
В Башкирии водитель сбил женщину и скрылся с места аварии
В Уфе из больницы выписали двухлетнюю девочку, которую мать выбросила в окно с девятого этажа
Банк УРАЛСИБ предлагает малому бизнесу услугу перечисления кредита на бизнес-карту
В Уфе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха
«Сестренка до сих пор об этом не знает»: в Башкирии похоронили семиклассницу, которую насмерть сбила иномарка
В Башкирии закрыли еще одну ледовую переправу
В Уфе при резком торможении автобуса пострадали три пассажира
В Башкирии на берегу озера в палатке обнаружили тело рыбака
Правительство Башкирии выделит полмиллиарда рублей для семей, где родился первенец
В Уфе штрафуют владельцев собак за неправильный выгул
В Уфе сотрудницу налоговой службы подозревают во взяточничестве
В Башкирии ужесточат контроль за перепланировкой квартир
В Уфе могут построить еще один искусственный водоем
В Башкирии прекращены поиски 15-летней школьницы, которая пропала вместе с подружками
«Салават Юлаев» одержал третью победу над «Автомобилистом»
Житель Башкирии убил женщину, пустившую его переночевать
На выплаты за первенца в Башкирии выделили 523 млн рублей
В Башкирии осудят 36-летнего мужчину за ДТП, унесшее жизни четырех человек
На расселение двух аварийных домов в Уфе потратят 230 млн рублей
«Поколение М» ищет талантливых юных дизайнеров из Башкирии