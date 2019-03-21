2019-03-21T14:41:52+03:00
Общество

Жители Башкирии получили «неточные» квитанции на оплату вывоза мусора

В некоторых «квитках» может быть завышено количество человек, прописанных в доме
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: РО "ЭКО-СИТИ"Фото: РО "ЭКО-СИТИ"
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Жители Башкирии получили квитанции на оплату вывоза мусора за февраль, но многие оказались недовольны начисленной суммой. Как сообщает региональный оператор «ЭКО-СИТИ», в квитанциях могут быть неточно отражены следующие данные: большее количество прописанных в доме, чем есть на самом деле, сумма платежа не соответствует количеству зарегистрированных жителей, к февральскому платежу добавлена сумма за январь, хотя все платежи были вовремя оплачены.

- Все изменения будут внесены, и перерасчёт сделают в следующие расчетные периоды. Из-за большой загруженности сотрудники не успевают в короткий срок обработать всю поступающую от физических и юридических лиц информацию, - уточнил региональный оператор.

Если вы до сих пор не предоставили регоператору актуальные сведения, то от вас требуется фотография или скан паспорта собственника жилого помещения и справку о составе семьи или временной регистрации.

- Фотографии этих документов следует отправить по электронной почте abonent-fl@roecocity.ru, указав в письме свой адрес, ФИО, и что необходимо исправить в квитанции, - добавили в пресс-службе РО «ЭКО-СИТИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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