2019-03-22T06:25:12+03:00
Общество

В Башкирии закрыли частную детскую клинику за отсутствие лицензии

Организации пришлось выплатить штраф за незаконную деятельность
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Белебеевская межрайонная прокуратура провела проверку в отношении частной детской клиники «Детский доктор». В ходе проверки выяснилось, что местный педиатр открыла в городе частный кабинет, где оказывала платные медицинские услуги: осматривала малышей, назначала им лечение и делала уколы. Вот только никакой лицензии на ведение такой деятельности у педиатра не было.

В отношении организации возбудили административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», после чего медицинский кабинет прекратил свое существование.

- По решению арбитражного суда на организацию наложен штраф в сумме 40 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе по делу экс-чиновников мэрии заслушали главного свидетеля
В Башкирии продолжает гореть мусорный полигон
Жителя Башкирии осудили за убийство старушки-«процентщицы»
В Башкирии осудят бывшего полицейского за требование «спонсорской помощи» от потерпевшего
В Уфе школьники устроили секс на крыше и сняли происходящее на видео
Иван Ургант высмеял видео из Башкирии, где бросили кота в лося
В Башкирии осудят мужчину, по чьей вине в ДТП погибли два человека
В центре Уфы загорелась квартира в пятиэтажном доме
Жители Башкирии получили «неточные» квитанции на оплату вывоза мусора
В Башкирии разыскивают 26-летнего жителя Тольятти Павла Гричкова
В Уфе 24 марта пройдет пикет в защиту Байкала
Новым прокурором Башкирии стал Камиль Кашаев
Стало известно, где нашли пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку