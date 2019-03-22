В Башкирии закрыли частную детскую клинику за отсутствие лицензии
Белебеевская межрайонная прокуратура провела проверку в отношении частной детской клиники «Детский доктор». В ходе проверки выяснилось, что местный педиатр открыла в городе частный кабинет, где оказывала платные медицинские услуги: осматривала малышей, назначала им лечение и делала уколы. Вот только никакой лицензии на ведение такой деятельности у педиатра не было.
В отношении организации возбудили административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», после чего медицинский кабинет прекратил свое существование.
- По решению арбитражного суда на организацию наложен штраф в сумме 40 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU