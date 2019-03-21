Стало известно, где нашли пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-21T12:11:36+03:00

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Пропавшую в Стерлитамаке 15-летнюю Елену Т. полицейские обнаружили в одном из торговых центров Уфы.

Напомним, что девочка пропала еще 9 марта. По словам мамы, днем она вышла прогуляться с подругами, а после этого не вернулась домой и не отвечала родителям по телефону. Мама девочки предположила, что она могла находиться с незнакомыми ей ребятами. Но оказалось все несколько иначе:

- В Уфе она была. Гуляла с подругами. Буду ли ругать? Посмотрим, - сказала мама.

Как удалось выяснить, девочку нашли сотрудники уголовного розыска.

- Она находилась в одном из уфимских торговых центров. Ее передали родителям, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Каким образом 15-летняя девочка добиралась из Стерлитамака в Уфу, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU