В Башкирии осудят мужчину, по чьей вине в ДТП погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-21T16:46:10+03:00

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Прокуратура Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, по чьей вине погибли два человека.

Как выяснилось в ходе следствия, все произошло августовской ночью в прошлом году. Мужчина пьяным сел за руль своего автомобиля «Дэу Матиз», но в какой-то момент потерял контроль над управлением и сбил двух пешеходов, перебегавших проезжую часть на улице Калинина. От полученных травм 30-летняя женщина и 58-летний мужчина скончались на месте аварии до приезда скорой помощи. Сам же водитель, в ожидании сотрудников ГИБДД, продолжил распивать алкоголь.

- Мужчина признал свою вину, но уточнил, что не помнит обстоятельств ДТП. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU