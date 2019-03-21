Новым прокурором Башкирии стал Камиль Кашаев

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-21T12:24:00+03:00

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Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании депутаты Госсобрания Башкирии утвердили кандидатуру Камиля Кашаева на должность прокурора республики.

- Хочу поблагодарить Генпрокурора России Юрия Чайку за оказанное доверие. Для меня это возможность применить все накопленные знания. Я настроен на конструктивное сотрудничество с органами государственной власти Башкортостана. Будем защищать интересы социально незащищенных слоев населения. Работа прокуратуры должна быть прозрачной, будем активнее взаимодействовать со СМИ, —приводит ИА «Башинформ» отрывок выступления Камиля Кашаева.

Как признается новый прокурор, особое внимание он уделит противодействию коррупции, а также правонарушениям в области строительства, пресечению незаконной вырубки леса и оборота контрафактного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU