2019-03-21T10:51:29+03:00
Происшествия

В Уфе из больницы выписали двухлетнюю девочку, которую мать выбросила в окно с девятого этажа

Жизни ребенка ничего не угрожает
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии из детской республиканской больницы выписали двухлетнюю девочку, которую мать выбросила из окна девятого этажа. К счастью, теперь жизни малышки ничего не угрожает. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на региональный минздрав.

Напомним, что вопиющий случай произошел в Уфе на Дуванском бульваре 13 марта. 21-летняя девушка выбросила в окно свою дочь, а затем попыталась совершить суицид. И мать, и ребенок выжили благодаря сугробу под окном. Сейчас подозреваемая задержана, по данному факту в отношении нее возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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