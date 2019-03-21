В Уфе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-21T10:22:49+03:00

В предыдущий раз это было четыре года назад

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Весна в Башкирии в этом году задалась теплая – так вчера днем, 20 марта, на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Температура повысилась до +8,5 градусов.

Как отметили синоптики Башгидрометцентра, предыдущий абсолютный максимум был зарегистрирован в этот день в 2015 году. Тогда столбики термометров повышались до +7,7 градусов.

Вчера днем максимальная температура воздуха составила +3, +10 градусов, а в горных районах и вовсе до +11, +12.

ИСТОЧНИК KP.RU