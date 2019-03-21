2019-03-21T12:46:49+03:00
Происшествия

«Сестренка до сих пор об этом не знает»: в Башкирии похоронили семиклассницу, которую насмерть сбила иномарка

Сам водитель так и не связался с родителями девочки
Эльвина АПАРИНА
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Назгуль нянчилась с сестренкой с пеленокНазгуль нянчилась с сестренкой с пеленок
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Сегодня, 21 марта, в Бурзянском районе Башкирии похоронили 13-летнюю Назгуль М., которую насмерть сбила «Киа» на пешеходном переходе под Уфой. Напомним, что смертельная авария произошла 19 марта на трассе Уфа-Оренбург. Водитель иномарки проехал на красный свет и наехал на Назгуль, от сильного удара она скончалась на месте.

Погибшую увезли в родное село Бурзянского района. Ее похоронят на местном кладбище, где похоронены ее родственники. Мать девочки находится в положении, а младшая 4-летняя сестренка Назгуль, с которой та нянчилась с самых пеленок, до сих пор не знает о трагедии и продолжает ждать ее дома.

Как ранее рассказывал «Комсомолке» дядя девочки Айнур, малышка все время спрашивает, где же ее сестра. Но пока никто не решается ей сказать об этом.

Сам виновник аварии так и не связался с родителями и не предложил помощь. Вероятно, мужчина находится в шоковом состоянии и не находит нужных слов.

«Комсомольская правда» соболезнует родителям погибшей.

Девочка скончалась на месте

Девочка скончалась на месте

ИСТОЧНИК KP.RU

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