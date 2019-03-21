В Башкирии закрыли еще одну ледовую переправу

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-21T09:00:46+03:00

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В Башкирии уже наступила настоящая весна, тает снег, поэтому многие ледовые переправы становятся попросту опасны для передвижения по ним автомобилей. Республиканское МЧС предупредило о закрытии ледовой переправы в Краснокамском районе – через реку Каму в селе Николо-Березовка.

- В связи с наступлением устойчивого потепления воздуха уменьшается толщина льда. На проезжей части возникают трещины, а также просачивается вода и образуются промоины. Поэтому возникает опасность дальнейшей эксплуатации ледовой переправы, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU