2019-03-21T09:00:46+03:00
Общество

В Башкирии закрыли еще одну ледовую переправу

Переправа в селе Николо-Березовка стала опасной из-за тонкого льда
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

В Башкирии уже наступила настоящая весна, тает снег, поэтому многие ледовые переправы становятся попросту опасны для передвижения по ним автомобилей. Республиканское МЧС предупредило о закрытии ледовой переправы в Краснокамском районе – через реку Каму в селе Николо-Березовка.

- В связи с наступлением устойчивого потепления воздуха уменьшается толщина льда. На проезжей части возникают трещины, а также просачивается вода и образуются промоины. Поэтому возникает опасность дальнейшей эксплуатации ледовой переправы, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сестренка до сих пор об этом не знает»: в Башкирии сегодня хоронят семиклассницу, которую насмерть сбила иномарка
В Уфе при резком торможении автобуса пострадали три пассажира
В Башкирии на берегу озера в палатке обнаружили тело рыбака
Правительство Башкирии выделит полмиллиарда рублей для семей, где родился первенец
В Уфе штрафуют владельцев собак за неправильный выгул
В Уфе сотрудницу налоговой службы подозревают во взяточничестве
В Башкирии ужесточат контроль за перепланировкой квартир
В Уфе могут построить еще один искусственный водоем
В Башкирии прекращены поиски 15-летней школьницы, которая пропала вместе с подружками
«Салават Юлаев» одержал третью победу над «Автомобилистом»
Житель Башкирии убил женщину, пустившую его переночевать
На выплаты за первенца в Башкирии выделили 523 млн рублей
В Башкирии осудят 36-летнего мужчину за ДТП, унесшее жизни четырех человек
На расселение двух аварийных домов в Уфе потратят 230 млн рублей
«Поколение М» ищет талантливых юных дизайнеров из Башкирии