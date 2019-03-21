2019-03-21T12:15:11+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

Пострадавшая скончалась на месте от серьезных травм
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера ночью, 20 марта, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. В селе Калтаево на улице Башкмакова водитель «Лады Приоры» сбил 57-летнюю местную жительницу, но вместо того, чтобы оказать первую помощь, скрылся с места происшествия. От серьезных травм женщина скончалась до приезда медиков.

Сотрудникам полиции удалось задержать водителя - им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

- Начато расследование, в ходе которого будут установлены дополнительные обстоятельства ДТП, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, еще 14 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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