В Башкирии водитель сбил женщину и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-21T12:15:11+03:00

Пострадавшая скончалась на месте от серьезных травм

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Вчера ночью, 20 марта, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. В селе Калтаево на улице Башкмакова водитель «Лады Приоры» сбил 57-летнюю местную жительницу, но вместо того, чтобы оказать первую помощь, скрылся с места происшествия. От серьезных травм женщина скончалась до приезда медиков.

Сотрудникам полиции удалось задержать водителя - им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

- Начато расследование, в ходе которого будут установлены дополнительные обстоятельства ДТП, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, еще 14 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU