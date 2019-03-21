В Башкирии водитель сбил женщину и скрылся с места аварии
Вчера ночью, 20 марта, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. В селе Калтаево на улице Башкмакова водитель «Лады Приоры» сбил 57-летнюю местную жительницу, но вместо того, чтобы оказать первую помощь, скрылся с места происшествия. От серьезных травм женщина скончалась до приезда медиков.
Сотрудникам полиции удалось задержать водителя - им оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
- Начато расследование, в ходе которого будут установлены дополнительные обстоятельства ДТП, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, еще 14 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU