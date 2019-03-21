В Уфе при резком торможении автобуса пострадали три пассажира
Водитель пытался увернуться от столкновения с иномаркой
Фото: ГИБДД по РБ
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Сегодня утром, 21 марта, в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. «НефАЗ» поворачивал с улицы Революционной на улицу Ленина и едва не столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа», ехавшей прямо. Чтобы избежать столкновения, 38-летний водитель решил резко затормозить, в результате чего пострадали пассажиры. Три женщины были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
- Известно, что автобус двигался по 57 маршруту, в салоне всего находились 40 человек. На месте происшествия работает полиция, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU