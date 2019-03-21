2019-03-21T08:14:22+03:00
Происшествия

В Башкирии на берегу озера в палатке обнаружили тело рыбака

Мужчина отравился угарным газом из-за неисправного обогревателя
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет РБ по ЧСФото: Госкомитет РБ по ЧС
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Вчера утром, 20 марта, к спасателям обратился очевидец, который сообщил, что наткнулся на бездыханное тело мужчины. На место происшествия немедленно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. На берегу водохранилища неподалеку от села Аксарово Куюргазинского района спасатели обнаружили палатку, в которой лежал мертвый рыбак. Погибшим оказался житель Оренбургской области 1955 года рождения.

- Предварительная причина смерти: отравление угарным газом из неисправного газового оборудования, который погибший использовал для обогрева палатки. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - уточнили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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