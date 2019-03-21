В Башкирии на берегу озера в палатке обнаружили тело рыбака

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-21T08:14:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера утром, 20 марта, к спасателям обратился очевидец, который сообщил, что наткнулся на бездыханное тело мужчины. На место происшествия немедленно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. На берегу водохранилища неподалеку от села Аксарово Куюргазинского района спасатели обнаружили палатку, в которой лежал мертвый рыбак. Погибшим оказался житель Оренбургской области 1955 года рождения.

- Предварительная причина смерти: отравление угарным газом из неисправного газового оборудования, который погибший использовал для обогрева палатки. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - уточнили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU