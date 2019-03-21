Правительство Башкирии выделит полмиллиарда рублей для семей, где родился первенец

СЕГОДНЯ 07:58 2019-03-21T07:58:02+03:00

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18 марта 2019 года в правительстве Башкирии подписали распоряжение о выделении 532 миллионов рублей для выделения единовременной социальной помощи тем семьям, где родился первенец. Отмечается, что на такие выплаты могут претендовать только те семьи, которые успеют подать заявление до июня 2019 года включительно. Очередь получения денег зависит от даты подачи необходимых документов.

- Прием документов и выдачу свидетельств ведет Управление по реализации жилищных программ. Более подробную информацию молодые семьи могут получить по контактам: г. Уфа, ул. Достоевского, 101, телефон +7(347)218-15-19, - уточнили в пресс-службе Государственного комитета Башкирии по строительству и архитектуре.

Напомним, что всего региональный Госстрой выдал 2764 сертификатов, а в программе приняли участие более 7300 молодых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU