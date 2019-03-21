В Уфе штрафуют владельцев собак за неправильный выгул

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-21T07:32:04+03:00

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В Калининском районе Уфы проходят рейды по выявлению собственников, которые выгуливают своих собак, нарушая закон. Также выявляют места скопления бродячих собак.

В мэрии отметили, что сотрудники обходят дворы, частные секторы и стройки, на территории которых, по сообщению жителей, бродят бездомные животные. С владельцами собак проведены предупредительные беседы.

В ходе рейда выявили один факт нарушения, по факту выгула в не том месте составлен протокол. Отметим, что в Уфе нет ни одной официальной площадки для выгула собак. Также отсутствуют урны, в которые хозяева могли бы бросать отходы своих животных. По закону в обычную урну их бросать нельзя.

В администрации еще раз напомнили хозяев собак, что питомцев нужно выгуливать на поводке и в намордниках.

ИСТОЧНИК KP.RU