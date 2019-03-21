В Уфе могут построить еще один искусственный водоем

СЕГОДНЯ 06:46 2019-03-21T06:46:14+03:00

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В столице Башкирии появится еще один искусственный водоем по типу Кашкадана. Его планируют построить в микрорайоне Инорс. Об этом стало известно после того, как Радий Хабиров посетил микрорайон.

Пруд планируют создать рядом с жилым комплексом «Акварель». Местные власти считают, что водоем станет основным местом отдыха для жителей района. Строительство включат в повестку ближайшего «Стройчаса».

Отметим, что врио главы Башкирии остался недоволен показателями преступности в микрорайоне, и обещал построить здесь спортивные и культурные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU