В Уфе могут построить еще один искусственный водоем
Пруд должен появиться в микрорайоне Инорс
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице Башкирии появится еще один искусственный водоем по типу Кашкадана. Его планируют построить в микрорайоне Инорс. Об этом стало известно после того, как Радий Хабиров посетил микрорайон.
Пруд планируют создать рядом с жилым комплексом «Акварель». Местные власти считают, что водоем станет основным местом отдыха для жителей района. Строительство включат в повестку ближайшего «Стройчаса».
Отметим, что врио главы Башкирии остался недоволен показателями преступности в микрорайоне, и обещал построить здесь спортивные и культурные объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU