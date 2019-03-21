2019-03-21T06:29:28+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 15-летней школьницы, которая пропала вместе с подружками

Девочек также видели в ТЦ в компании парней
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Стерлитамаке прекратили поиски 15-летней девочки, которую искали с 9 марта. К счастью, школьницу нашли живой и здоровой. Пока неизвестно, где она была все это время, волонтеры-поисковики такую информацию не распространяют.

Напомним, что девочка ушла гулять с подружками и перестала выходить на связь. В последний раз их видели в ТЦ «Фабри» в компании неизвестных парней. Обеспокоенная мать обратилась к волонтерам и в полицию. Все это время телефон подростка был выключен.

К счастью, поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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