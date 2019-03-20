«Салават Юлаев» одержал третью победу над «Автомобилистом»

СЕГОДНЯ 19:48 2019-03-20T19:48:31+03:00

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Сегодня в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2.

На льду «Уфа-Арены» подопечные Николая Цулыгина встречали гостей из Екатеринбурга во второй раз в серии. На этот раз матч получился куда более щедрым на шайбы, чем в минувший понедельник.

Алексей Семенов смог открыть счет уже на 6 минуте встречи – защитник успешно реализовал численное преимущество хозяев. Эдуард Гиматов закрепил счет уже через минуту игрового времени. Гости ответили шайбой Паре на 10 минуте. Во втором периоде шайбу забросил молодой и счастливый отец Филип Ларсен. Гости всеми силами попытались отыграться, но смогли забить еще лишь одну шайбу в ворота Юхи Метсолы.

Таким образом, матч закончился со счетом 4:2. До выхода в следующий этап плей-оффа уфимским хоккеистам не хватает одной победы. Следующая игра состоится в Екатеринбурге в пятницу. Матч начнется в 19 часов по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU