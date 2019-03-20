2019-03-20T19:48:31+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» одержал третью победу над «Автомобилистом»

Матч в Уфе закончился со счетом 4:2
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
«Салават Юлаев» одержал третью победу над «Автомоблистом»«Салават Юлаев» одержал третью победу над «Автомоблистом»Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2.

На льду «Уфа-Арены» подопечные Николая Цулыгина встречали гостей из Екатеринбурга во второй раз в серии. На этот раз матч получился куда более щедрым на шайбы, чем в минувший понедельник.

Алексей Семенов смог открыть счет уже на 6 минуте встречи – защитник успешно реализовал численное преимущество хозяев. Эдуард Гиматов закрепил счет уже через минуту игрового времени. Гости ответили шайбой Паре на 10 минуте. Во втором периоде шайбу забросил молодой и счастливый отец Филип Ларсен. Гости всеми силами попытались отыграться, но смогли забить еще лишь одну шайбу в ворота Юхи Метсолы.

Таким образом, матч закончился со счетом 4:2. До выхода в следующий этап плей-оффа уфимским хоккеистам не хватает одной победы. Следующая игра состоится в Екатеринбурге в пятницу. Матч начнется в 19 часов по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Салават Юлаев - новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии убил женщину, пустившую его переночевать
На выплаты за первенца в Башкирии выделили 523 млн рублей
В Башкирии осудят 36-летнего мужчину за ДТП, унесшее жизни четырех человек
На расселение двух аварийных домов в Уфе потратят 230 млн рублей
«Поколение М» ищет талантливых юных дизайнеров из Башкирии
В Башкирии прокуратура арестовала купленный полицейским «Лэнд Крузер Прадо»
По факту смерти школьницы на башкирской горнолыжке возбуждено еще одно уголовное дело
В Уфе освободился Илья Климов, насмерть сбивший судью шесть лет назад
В свой день рождения Радий Хабиров посетил онкоцентр
С 26 марта грузовикам закроют въезд в Уфу
«Очень хочу увидеть, как вырастут мои дети»: уфимка Светлана Сирбаева борется со смертельной болезнью
Пропавший в Башкирии 72-летний Валерий Романов найден мертвым
Московский политик Никита Исаев будет участвовать в выборах главы Башкирии
Подробности исчезновения 15-летней Елены Томиной в Башкирии: девочку видели в компании парней
Выборы главы Башкирии пройдут по новым правилам
С жителя Уфы взыскали более миллиона рублей алиментов
Башкирские судебные приставы рассказали, как эффективнее всего взыскивать долги
В Уфе спасатели помогли ребенку, у которого рука застряла в батарее
В Башкирии росгвардейцы предотвратили пожар в пиццерии
Под Уфой спасатели помогли мужчине, сутки пролежавшему без сознания в доме
В Башкирии разыскивают пропавшую 16-летнюю Елену Томину
Мэрия Уфы закупает коммунальную технику на 86 млн рублей
Завтра в Башкирии выпадет небольшой снег
Жительница Башкирии со второй попытки зарезала своего мужа
Радия Хабирова встревожили показатели преступности в Инорсе