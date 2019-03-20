Житель Башкирии убил женщину, пустившую его переночевать

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-20T18:42:54+03:00

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40-летний житель Кигинского района убил 60-летнюю женщину, пустившую его переночевать.

По данным Следкома республики, случай произошел в одной из деревень Кигинского района 13 марта. Оказалось, что подозреваемый 11 марта освободился из мест лишения свободы. Идти ему было некуда, поэтому бывший заключенный попросил 60-летнюю сельчанку пустить его переночевать. Так он прожил несколько дней.

Однажды мужчина попросил у хозяйки денег, чтобы купить алкоголь. Погибшая передала ему средства, но их оказалось мало. Убийца потребовал еще, но женщина отказалась и начала ругаться, вспоминая криминальное прошлое гостя. Видимо, это и вывело мужчину из себя. Он жестоко избил ее, а потом задушил платком.

После этого он сам явился в полицию и рассказал о случившемся. По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело. Убийцу поместили под стражу на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU