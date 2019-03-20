В Башкирии осудят 36-летнего мужчину за ДТП, унесшее жизни четырех человек
В Миякинском районе Башкирии перед судом предстанет 36-летний местный житель. Он обвиняется по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчина совершил аварию, в которой погибли четыре человека.
ДТП произошло в январе текущего года. Виновник аварии пьяным поехал к своему знакомому в Бижбулякский район на автомобиле «Шевроле Нива» и, отвлекшись на мобильный телефон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. От сильного удара 37-летний водитель ВАЗа и трое его пассажиров погибли на месте.
- Экспертиза показала, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,852 мг/л, - прокомментировали в прокуратуре.
Мужчина признал вину в совершении преступления и рассказал обстоятельства произошедшего, дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU