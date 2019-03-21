В Башкирии ужесточат контроль за перепланировкой квартир

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-21T07:03:39+03:00

Поправки в закон «О регулировании жилищных отношений в РБ» рассмотрят в Курултае

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В Госсобрании Курултай рассмотрят закон «О регулировании жилищных отношений в РБ» с целью ужесточить контроль за перепланировкой и переустройством квартир. Константин Толкачев прокомментировал, что многие проводят перепланировку незаконно.

Теперь жилищным инспекторам дадут право без согласия собственника посещать помещения в многоквартирном доме и проводить там обследования.

– Изменения предполагают согласие иных лиц, пользующихся помещениями в таком доме: нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, – отметил спикер. – Это необходимо для упрощения данной процедуры, поскольку при появлении инспекторов на месте оказывается именно наниматель, фактический пользователь помещения, а не юридический собственник.

ИСТОЧНИК KP.RU