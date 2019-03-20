На выплаты за первенца в Башкирии выделили 523 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-20T17:53:39+03:00

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Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении 523 млн рублей на выплату за первенца. Материальную помощь смогут получить семьи, которые подали документы на оформление по июнь 2019 года. Очередь в получении выплаты продвигается исходя из даты подачи документов, пояснили в пресс-службе регионального госкомитета по строительству и архитектуре. Прием документов и выдачу свидетельств ведет вновь созданное ГКУ «Управление по реализации жилищных программ».

Напомним, что в Башкирии отменили выплаты за первого в семье ребенка в размере 300 тысяч рублей. На материальную помощь сейчас могут претендовать семьи, где ребенок родился до 1 января 2019 года, и которые своевременно стали участниками программы.

ИСТОЧНИК KP.RU