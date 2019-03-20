2019-03-20T15:51:17+03:00
Общество

На расселение двух аварийных домов в Уфе потратят 230 млн рублей

Речь идет о двух домах на улицах Жукова и Уфимское шоссе
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КП.руфото: архив КП.ру
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В столице Башкирии потратят 230 миллионов рублей на расселение двух домов. Речь идет о доме №5/1 по улице Жукова и двух подъездов дома №4 на Уфимском шоссе. Напомним, что последний был признан аварийным еще в 2015 году. Жители первого подъезда уже разъехались по новым квартирам. Теперь дом готовят к сносу, и это означает, что остальные жители скоро получат новое жилье.

Согласно распоряжению Правительства за №-223-р от 18 марта из республиканского бюджета на расселение дома №5/1 по улице маршала Жукова выделят 71,6 млн рублей, а на расселение двух подъездов дома на Уфимском шоссе – 158,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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