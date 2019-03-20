В Башкирии прокуратура арестовала купленный полицейским «Лэнд Крузер Прадо»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-20T14:58:32+03:00

Сотрудника МВД уволили за такую дорогую покупку, поскольку тот не смог объяснить, откуда у него 3 миллиона рублей

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В Башкирии прокуратура Аургазинского района потребовала обратить в доход государства «Лэнд Крузер Прадо» экс-начальника районного отдела ГИБДД, приобретённый им на неподтверждённые доходы.

Бывший сотрудник МВД приобрел его за три миллиона и не смог объяснить, откуда у него деньги на такую дорогую покупку. В справке о доходах он указал, что машину ему подарила мать-пенсионерка, и стоит она один миллион рублей. Чтобы не возникло лишних вопросов, он через несколько дней перепродал его матери, а та – третьему лицу. Совершив несколько сделок, она снова выкупила его за миллион рублей.

Полицейского уволили из органов в связи с утратой доверия.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление об обращении имущества в доход государства. В настоящее время на автомобиль наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU