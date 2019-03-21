2019-03-21T07:20:15+03:00
Происшествия

В Уфе сотрудницу налоговой службы подозревают во взяточничестве

Женщина незаконно получила свыше 200 тысяч рублей
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КП.руфото: архив КП.ру
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В столице Башкирии сотрудница налоговой службы подозревается в совершении трех преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия и в крупном размере).

Как сообщили в следкоме, в ноябре 2017 года директор одной организации, узнав, что ранее ей знакомая подозреваемая проводит предпроверочный анализ хозяйственной деятельности руководимого ею предприятия, обратилась с просьбой. Она попросила за незаконное денежное вознаграждение исключить ее организации из плана выездных налоговых проверок. Та согласилась и получила от нее 170 тысяч рублей.

В декабре 2017 года директор того же предприятия вновь обратилась к подозреваемой с предложением за взятку прекратить предпроверочные мероприятия другой организации. Та снова согласилась и выполнила просьбу за 15 тысяч рублей.

История повторилась в 2018 году, тогда злоумышленница получила взятку в размере 50 тысяч рублей.

- В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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