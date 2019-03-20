По факту смерти школьницы на башкирской горнолыжке возбуждено еще одно уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-20T14:22:10+03:00

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В Башкирии по факту смерти 14-летней девочки на горонолыжном комплексе в Башкирии возбуждено еще одно уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение смерти человеку).

Напомним, что в январе 2018 года 14-летняя школьница в составе группы из 11 спортсменов спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» из Магнитогорска приехала в Абзелиловский район в горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» для тренировок под руководством тренера. Во время спуска девочка упала, двигаясь на большой скорости, и ударилась головой об камень. Она скончалась на месте.

Выяснилось, что край горнолыжной трассы в месте ухода девочки за ее пределы должен был быть огражден стационарной защитной сеткой, которая отсутствовала. Расследование ЧП все еще продолжается.

Напомним, что в отношении тренера спортсменки уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Именно тренер указал погибшей спортсменке спускаться по данной трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU