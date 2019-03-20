2019-03-20T14:22:10+03:00
Происшествия

По факту смерти школьницы на башкирской горнолыжке возбуждено еще одно уголовное дело

Расследование ЧП все еще продолжается
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: архив КП.руфото: архив КП.ру
Изменить размер текста:

В Башкирии по факту смерти 14-летней девочки на горонолыжном комплексе в Башкирии возбуждено еще одно уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение смерти человеку).

Напомним, что в январе 2018 года 14-летняя школьница в составе группы из 11 спортсменов спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» из Магнитогорска приехала в Абзелиловский район в горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» для тренировок под руководством тренера. Во время спуска девочка упала, двигаясь на большой скорости, и ударилась головой об камень. Она скончалась на месте.

Выяснилось, что край горнолыжной трассы в месте ухода девочки за ее пределы должен был быть огражден стационарной защитной сеткой, которая отсутствовала. Расследование ЧП все еще продолжается.

Напомним, что в отношении тренера спортсменки уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Именно тренер указал погибшей спортсменке спускаться по данной трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прокуратура арестовала купленный полицейским «Лэнд Крузер Прадо»
В Уфе освободился Илья Климов, насмерть сбивший судью шесть лет назад
В свой день рождения Радий Хабиров посетил онкоцентр
С 26 марта грузовикам закроют въезд в Уфу
«Очень хочу увидеть, как вырастут мои дети»: уфимка Светлана Сирбаева борется со смертельной болезнью
Пропавший в Башкирии 72-летний Валерий Романов найден мертвым
Московский политик Никита Исаев будет участвовать в выборах главы Башкирии
Подробности исчезновения 15-летней Елены Томиной в Башкирии: девочку видели в компании парней
Выборы главы Башкирии пройдут по новым правилам
С жителя Уфы взыскали более миллиона рублей алиментов
Башкирские судебные приставы рассказали, как эффективнее всего взыскивать долги
В Уфе спасатели помогли ребенку, у которого рука застряла в батарее
В Башкирии росгвардейцы предотвратили пожар в пиццерии
Под Уфой спасатели помогли мужчине, сутки пролежавшему без сознания в доме
В Башкирии разыскивают пропавшую 16-летнюю Елену Томину
Мэрия Уфы закупает коммунальную технику на 86 млн рублей
Завтра в Башкирии выпадет небольшой снег
Жительница Башкирии со второй попытки зарезала своего мужа
Радия Хабирова встревожили показатели преступности в Инорсе