В Уфе освободился Илья Климов, насмерть сбивший судью шесть лет назад

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-20T13:32:49+03:00

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Сегодня, 20 марта, стало известно, что из колонии освободился скандально известный уфимец Илья Климов, который в 2013 году сбил насмерть 48-летнюю судью арбитражного суда Башкирии Марину Полтавец. В ДТП также скончался его товарищ, а сам он отделался переломом бедра. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник. Известно, что Климов вышел на свободу уже несколько месяцев, однако общественность узнала об этом только сейчас.

Напомним, что трагедия произошла 2 ноября 2013 года: Илья Климов за рулем «Фольксваген Туарег» мчался на красный свет и насмерть сбил судью. Позже в больнице скончался друг Климова, Эмиль Камалов, который сидел на пассажирском месте.

Изначально Кировский суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 10 месяцев в колонии-поселении. Позднее, после апелляционной жалобы потерпевшей стороны, Верховный суд республики ужесточил наказание – в 2015 году Климов его приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU