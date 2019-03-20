2019-03-20T13:32:49+03:00
Происшествия

В Уфе освободился Илья Климов, насмерть сбивший судью шесть лет назад

Мужчина вышел из колонии еще несколько месяцев назад
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: Тимур ШАРИПКУЛОВфото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 марта, стало известно, что из колонии освободился скандально известный уфимец Илья Климов, который в 2013 году сбил насмерть 48-летнюю судью арбитражного суда Башкирии Марину Полтавец. В ДТП также скончался его товарищ, а сам он отделался переломом бедра. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник. Известно, что Климов вышел на свободу уже несколько месяцев, однако общественность узнала об этом только сейчас.

Напомним, что трагедия произошла 2 ноября 2013 года: Илья Климов за рулем «Фольксваген Туарег» мчался на красный свет и насмерть сбил судью. Позже в больнице скончался друг Климова, Эмиль Камалов, который сидел на пассажирском месте.

Изначально Кировский суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 10 месяцев в колонии-поселении. Позднее, после апелляционной жалобы потерпевшей стороны, Верховный суд республики ужесточил наказание – в 2015 году Климов его приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прокуратура арестовала купленный полицейским «Лэнд Крузер Прадо»
По факту смерти школьницы на башкирской горнолыжке возбуждено еще одно уголовное дело
В свой день рождения Радий Хабиров посетил онкоцентр
С 26 марта грузовикам закроют въезд в Уфу
«Очень хочу увидеть, как вырастут мои дети»: уфимка Светлана Сирбаева борется со смертельной болезнью
Пропавший в Башкирии 72-летний Валерий Романов найден мертвым
Московский политик Никита Исаев будет участвовать в выборах главы Башкирии
Подробности исчезновения 15-летней Елены Томиной в Башкирии: девочку видели в компании парней
Выборы главы Башкирии пройдут по новым правилам
С жителя Уфы взыскали более миллиона рублей алиментов
Башкирские судебные приставы рассказали, как эффективнее всего взыскивать долги
В Уфе спасатели помогли ребенку, у которого рука застряла в батарее
В Башкирии росгвардейцы предотвратили пожар в пиццерии
Под Уфой спасатели помогли мужчине, сутки пролежавшему без сознания в доме
В Башкирии разыскивают пропавшую 16-летнюю Елену Томину
Мэрия Уфы закупает коммунальную технику на 86 млн рублей
Завтра в Башкирии выпадет небольшой снег
Жительница Башкирии со второй попытки зарезала своего мужа
Радия Хабирова встревожили показатели преступности в Инорсе