В свой день рождения Радий Хабиров посетил онкоцентр
Сегодня, 20 марта, в свой день рождения Радий Хабиров отправился в онкоцентр Уфы. Врио главы Башкирии проинспектировал ход строительства нового корпуса, а также обещал сдать здание в срок.
- Это место – часто бывает точкой последней надежды для людей с онкологическими заболеваниями. Однако я все-таки хочу докопаться до истины, насколько эффективно в принципе организована в республике помощь онкобольным, насколько справедливо распределяются ресурсы в этом вопросе жизни и смерти для очень многих жителей республики, - прокомментировал Хабиров.
Напомним, что минздрав Башкирии намерен премировать врачей, выявивших рак на первой или второй стадиях. Проект указа о выплатах размещен на сайте регионального минздрава и ждет лишь подписи.
На прибавку в размере 5748 рублей смогут рассчитывать медработники амбулаторно-поликлинического звена, которые своевременно обнаружили у пациента злокачественное новообразование. При этом наличие рака должен будет подтвердить врач-онколог. Изначально идею подобной материальной поддержки озвучил на «Здравчасе» глава Башкирии Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU