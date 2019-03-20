С 26 марта грузовикам закроют въезд в Уфу

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-20T11:19:32+03:00

Ограничения связаны с тем, что большегрузы портят дорожное покрытие

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На территории Уфы с 26 марта по 24 апреля вводится временное ограничение движения большегрузов, сообщает городская мэрия.

Ограничение устанавливается с целью защиты дорожного полотна от повреждений в период весенней распутицы. Отметим, что многотонные фуры портят асфальт. Заехать в столицу можно будет только при получении специального разрешения после возмещения причиненного автомобильным дорогам вреда и оплаты госпошлины.

По вопросам получения разрешения необходимо следует обращаться по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 84, кабинет № 300. Телефон для справок: (347) 273-12-62.

ИСТОЧНИК KP.RU