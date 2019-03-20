Пропавший в Башкирии 72-летний Валерий Романов найден мертвым

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-20T10:36:43+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 72-летнего Валерия Романова. К сожалению, мужчину нашли мертвым недалеко от Белебея. Напомним, что он ушел из дома еще 14 января и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Долгое время поиски не приносили никаких результатов, и пенсионера нашли только весной в лесополосе. Также «Комсомолке» стало известно, что его лицо обглодали дикие животные. Валерий нуждался в медицинской помощи, вероятно, мужчина замерз насмерть.

Сейчас в следкоме проводится доследственная проверка, назначена экспертиза для установления причин смерти погибшего.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU