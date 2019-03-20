2019-03-20T11:00:21+03:00
Общество

«Очень хочу увидеть, как вырастут мои дети»: уфимка Светлана Сирбаева борется со смертельной болезнью

На лечение требуется 1,3 миллиона рублей
Эльвина АПАРИНА
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Мать двоих детей из села Алексеевка Уфимского района борется со смертельной болезнью. Два года назад у Светланы Сирбаевой нашли рак щитовидной железы. Об этом сообщает UfacityNews.ru.

Светлане уже сделали операцию в Уфе, а дальше лечить практически отказались, говорили, что такая локализация рака и его лечение – ювелирная работа.

После курса радиотерапии ей стало лучше, но ненадолго – болезнь вернулась. В январе 2019 года у нее появились подчелюстные метостазы. Врачи назначили женщине срочную операцию – удаление лимфоузлов.

- Местные медики вновь разводят руками – первая операция в Уфе была проведена столь неудачно, что сейчас никто не возьмется исправлять эту работу, - рассказали изданию сотрудники фонда «Изгелек».

За операцию решили взяться специалисты Университетской клиники Фрайдбурга, ее сделают в марте. Операция стоит около 1,2 млн рублей.

Женщина делится, что взяла себя в руки и очень хочет видеть, как растут ее дети.

- Как любая мать, я очень хочу увидеть, как вырастут мои дети, пойдут в первый класс, институт, женятся, - говорит Светлана.

Желающие помочь женщине исполнить ее мечту могут перевести деньги через сайт фонда или по телефону на номер 3343 со словом «Изгелек» и указанием суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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