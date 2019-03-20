«Очень хочу увидеть, как вырастут мои дети»: уфимка Светлана Сирбаева борется со смертельной болезнью
Мать двоих детей из села Алексеевка Уфимского района борется со смертельной болезнью. Два года назад у Светланы Сирбаевой нашли рак щитовидной железы. Об этом сообщает UfacityNews.ru.
Светлане уже сделали операцию в Уфе, а дальше лечить практически отказались, говорили, что такая локализация рака и его лечение – ювелирная работа.
После курса радиотерапии ей стало лучше, но ненадолго – болезнь вернулась. В январе 2019 года у нее появились подчелюстные метостазы. Врачи назначили женщине срочную операцию – удаление лимфоузлов.
- Местные медики вновь разводят руками – первая операция в Уфе была проведена столь неудачно, что сейчас никто не возьмется исправлять эту работу, - рассказали изданию сотрудники фонда «Изгелек».
За операцию решили взяться специалисты Университетской клиники Фрайдбурга, ее сделают в марте. Операция стоит около 1,2 млн рублей.
Женщина делится, что взяла себя в руки и очень хочет видеть, как растут ее дети.
- Как любая мать, я очень хочу увидеть, как вырастут мои дети, пойдут в первый класс, институт, женятся, - говорит Светлана.
Желающие помочь женщине исполнить ее мечту могут перевести деньги через сайт фонда или по телефону на номер 3343 со словом «Изгелек» и указанием суммы.
ИСТОЧНИК KP.RU