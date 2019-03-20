Московский политик Никита Исаев будет участвовать в выборах главы Башкирии

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-20T09:34:44+03:00

Политик заявил, что он точно поддержит любого, кто пойдет против Хабирова

Но это не значит, что Исаев выступит в качестве кандидата

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Политик Никита Исаев заявил о своем участии в выборах главы Башкирии. Директор института актуальной экономики не определился, будет ли он кандидатом в губернаторы или просто советником одного из кандидатов. Но в одном Исаев уверен – он выступит против действующего главы Башкирии Радия Хабирова.

- Если выборы будут неконкурентными, то я не вижу смысла принимать в них участие как кандидат, - заявил Исаев в разговоре с «Комсомолкой». – Но соперник у Хабирова в любом случае будет, хотя бы один. И я его точно поддержу. Мне выразили поддержку местные отделения КПРФ, Олег Шеин из «Справедливой России». Думаю, мы сможем работать вместе.

Исаев добавил, что постарается надавить на власти региона, используя свое влияние в Москве. И если выборы будут открытыми и конкурентными, то он не исключает возможного участия в качестве кандидата.

- Что же касается всех этих «компроматов», которые появляются в государственных СМИ Башкирии, то я их не боюсь. Они наоборот играют в мою пользу, - продолжил Исаев. – Это пропагандистская машина не работала на Дальнем Востоке при Миклушевском, в Нижегородской области при Шанцеве. Все эти губернаторы ушли. Это не более, чем агония.

По словам Исаева, врио главы Башкирии, по его мнению, выбрал неправильную стратегию поведения в регионе.

- Если он решил, что он как хан может месить свой народ, как пельмени, то он не прав. Надо решать экологические и другие проблемы, - отметил Исаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU