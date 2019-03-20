2019-03-20T09:01:22+03:00
Политика

Выборы главы Башкирии пройдут по новым правилам

Депутаты башкирского парламента вносят поправки в Кодекс о выборах
Павел КРАЙНОВ
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Фото:Иван МакеевФото:Иван МакеевФото: Иван МАКЕЕВ
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Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии приступили к рассмотрению поправок в региональный Кодекс о выборах. Накануне профильный комитет по местному самоуправлению одобрил проект поправок и предложил парламентариям принять их в первом чтении на предстоящем заседании, 28 марта.

Изменения в Кодексе о выборах напрямую коснутся предвыборной кампании и процедуры выборов главы Башкирии, которые пройдут уже в сентябре 2019 года – в Единый день голосования, 8 сентября.

Если поправки будут приняты, то уже на предстоящих выборах избирательные участки откроются не в 8 часов утра, как обычно, а на час раньше – в 7:00. Завершится работа участков, как и раньше, в 20:00.

Еще одно нововведение, которое предлагают депутаты Курултая – новые правила формирования избирательного фонда кандидата на пост главы республики, пишет «КоммерсантЪ-Уфа». Предполагается, что после изменения Кодекса о выборах, политические партии, от которых баллотируются кандидаты на пост главы Башкирии, смогут сами сформировать избирательный фонд. Ранее партии могли внести лишь 50% «предвыборных денег».

ИСТОЧНИК KP.RU

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