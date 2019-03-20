Башкирские судебные приставы рассказали, как эффективнее всего взыскивать долги

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-20T07:33:00+03:00

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Самой эффективной мерой воздействия на должников в прошлом 2018 году стало ограничение на выезд за границу. Об этом рассказал на пресс-завтраке, проводимом газетой «Коммерсантъ», руководитель республиканской Федеральной службы судебных приставов Ильнур Махмутов.

В 2018 году за границу не смогли выехать 265 тысяч жителей Башкирии, у которых имелся долг более 30 тысяч рублей. По исполнительным производствам в течение года удалось взыскать 11,8 млрд рублей. При этом отмечается, что именно запрет на выезд за границу мотивирует должников скорее погасить задолженность, а не арест жилья или автомобиля. Также судебные приставы посоветовали заранее извещать их о том, что долг погашен, чтобы они успели вовремя зафиксировать эту информацию в базе данных и снять запрет на выезд.

- У судебных приставов есть доступ к информации о планах выезда должников за рубеж, в том числе о бронировании ими авиабилетов, - уточнил Ильнур Махмутов.

ИСТОЧНИК KP.RU