В Уфе спасатели помогли ребенку, у которого рука застряла в батарее
К счастью, обошлось без травм
Фото: Госкомитет ЧС по РБ
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Вчера вечером, 19 марта, в службу спасения поступило сообщение, что в Уфе ребенок застрял в батарее. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что у шестилетнего мальчика рука зажата между секциями. Родители рассказали, что сын играл рядом и просунул руку в батарею, но обратно вытащить уже не смог. Старания родителей также не увенчались успехом, и пришлось обращаться за сторонней помощью.
- Сотрудники службы с помощью аварийно-спасательного инструмента вытащили руку мальчика. К счастью, госпитализация ребенку не потребовалась, - рассказали в пресс-службе Комитета Башкирии по ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU