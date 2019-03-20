2019-03-20T07:17:03+03:00
Общество

В Уфе спасатели помогли ребенку, у которого рука застряла в батарее

К счастью, обошлось без травм
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет ЧС по РБФото: Госкомитет ЧС по РБ
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Вчера вечером, 19 марта, в службу спасения поступило сообщение, что в Уфе ребенок застрял в батарее. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что у шестилетнего мальчика рука зажата между секциями. Родители рассказали, что сын играл рядом и просунул руку в батарею, но обратно вытащить уже не смог. Старания родителей также не увенчались успехом, и пришлось обращаться за сторонней помощью.

- Сотрудники службы с помощью аварийно-спасательного инструмента вытащили руку мальчика. К счастью, госпитализация ребенку не потребовалась, - рассказали в пресс-службе Комитета Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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