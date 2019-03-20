Под Уфой спасатели помогли мужчине, сутки пролежавшему без сознания в доме

СЕГОДНЯ 06:46 2019-03-20T06:46:12+03:00

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Позавчера, 18 марта, в службу спасения поступило сообщение, что хозяин одного из частных домов в поселке Михайловка Уфимского района уже долгое время не выходит на улицу. Пожилой мужчина страдает серьезным неврологическим заболеванием – болезнью Паркинсона, поэтому соседи стали бить тревогу. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили пенсионера лежащим без сознания. К счастью, мужчина был жив, хоть и провел в бессознательном состоянии почти сутки. Его передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU