2019-03-20T06:46:12+03:00
Общество

Под Уфой спасатели помогли мужчине, сутки пролежавшему без сознания в доме

Пенсионер страдает болезнью Паркинсона
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет РБ по ЧСФото: Госкомитет РБ по ЧС
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Позавчера, 18 марта, в службу спасения поступило сообщение, что хозяин одного из частных домов в поселке Михайловка Уфимского района уже долгое время не выходит на улицу. Пожилой мужчина страдает серьезным неврологическим заболеванием – болезнью Паркинсона, поэтому соседи стали бить тревогу. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили пенсионера лежащим без сознания. К счастью, мужчина был жив, хоть и провел в бессознательном состоянии почти сутки. Его передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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