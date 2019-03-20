В Башкирии разыскивают пропавшую 16-летнюю Елену Томину

СЕГОДНЯ 06:29 2019-03-20T06:29:53+03:00

Девушка ушла из дома еще 9 марта, и до сих пор от нее нет вестей

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В Башкирии родные и друзья разыскивают 16-летнюю жительницу Стерлитамака Елену Томину. Девушка пропала еще 9 марта: ушла из дома, и больше ее никто не видел. Взволнованные родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 156 см, телосложение спортивное, волосы темные длинные, глаза карие.

Была одета: темно-синяя болоньевая куртка на резинке снизу, темно-синие короткие угги с мехом, темные джинсы.

Если вам что-то известно о местонахождении Елены, просьба обратиться по номеру 8(987)106-06-01 (волонтер ДПСО «Отклик») или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU