В Башкирии разыскивают пропавшую 16-летнюю Елену Томину
Девушка ушла из дома еще 9 марта, и до сих пор от нее нет вестей
Фото: ориентировка ДПСО "Отклик"
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В Башкирии родные и друзья разыскивают 16-летнюю жительницу Стерлитамака Елену Томину. Девушка пропала еще 9 марта: ушла из дома, и больше ее никто не видел. Взволнованные родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.
Приметы: рост 156 см, телосложение спортивное, волосы темные длинные, глаза карие.
Была одета: темно-синяя болоньевая куртка на резинке снизу, темно-синие короткие угги с мехом, темные джинсы.
Если вам что-то известно о местонахождении Елены, просьба обратиться по номеру 8(987)106-06-01 (волонтер ДПСО «Отклик») или в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU