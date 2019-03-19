Завтра в Башкирии выпадет небольшой снег

СЕГОДНЯ 18:52 2019-03-19T18:52:10+03:00

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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 20 марта. Так, местами выпадет небольшой мокрый снег, ожидается слабый гололед, на автодорогах гололедица. Ветер будет дуть южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2,-7 градусов, при прояснениях до -12. Днем потеплеет до 0,+5 градусов.

В Уфе, в свою очередь, ожидается солнечная погода без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -9 градусов, а днем воздух прогреется до +4.

ИСТОЧНИК KP.RU