2019-03-19T17:39:01+03:00
Общество

Радия Хабирова встревожили показатели преступности в Инорсе

Врио главы Башкирии обещал построить спортивные объекты в микрорайоне
Эльвина АПАРИНА
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фото: личная страница Хабировафото: личная страница Хабирова
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Сегодня, 19 марта, Радий Хабиров вместе с Ульфатом Мустафиным и другими чиновниками посетили микрорайон Инорс. Врио главы Башкирии в ходе поездки отметил, что его встревожили показатели преступности в Инорсе, поэтому власти начали реализовывать комплексный план, чтобы выправить ситуацию. Они обещают построить здесь спортивные и культурно-массовые объекты, чтобы молодёжь находила применение своей энергии.

- Установим 600 камер видеонаблюдения, мачты освещения по всем основным маршрутам перемещения горожан. Договорились с руководителем МВД по РБ - выделяем вот это помещение под новый опорный пункт и увеличиваем количество патрулей полиции. Наши мамочки смогут спокойно гулять с детьми, не опасаясь пьяных отморозков из подворотен, - прокомментировал Хабиров.

Глава региона отметил, что Инорс – ничем не хуже других районов столицы Башкирии, и сделать из него Бронкс он не даст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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