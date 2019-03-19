2019-03-19T16:19:31+03:00
Общество

В Башкирии закрыли сбор для Лизы и Матвея Багровых, страдающих серьезным заболеванием

Дети-«бабочки» получили долгожданные посылки с мазями и губчатыми бинтами
Яна БАЗЕКИНА
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Теперь Лиза и Матвей могут играть и бегать, не боясь боли из-за неловких движенийТеперь Лиза и Матвей могут играть и бегать, не боясь боли из-за неловких движений
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В Башкирии, наконец, закрыли сбор средств для Лизы и Матвея Багровых из Кандров, страдающих буллезным эпидермолизом. Это неизлечимое генетическое заболевание, из-за которого кожа постоянно покрывается пузырями и ссадинами, мешая двигаться и жить полноценной жизнью, доставляло много проблем маленьким детям. Благотворительный фонд «Наши дети» объявил сбор средств на покупку дорогостоящих импортные губчатых бинтов и мазей, поскольку у родителей не было возможности приобрести их самостоятельно. На днях пришла радостная новость – долгожданные посылки уже едут к Багровым. Бинтов должно хватить детям минимум на полгода, теперь они смогут играть и учиться, не боясь постоянной боли.

В Башкирии, наконец, закрыли сбор средств для Лизы и Матвея Багровых из Кандров, страдающих буллезным эпидермолизом. Это неизлечимое генетическое заболевание, из-за которого кожа постоянно покрывается пузырями и ссадинами, мешая двигаться и жить полноценной жизнью, доставляло много проблем маленьким детям. Благотворительный фонд «Наши дети» объявил сбор средств на покупку дорогостоящих импортные губчатых бинтов и мазей, поскольку у родителей не было возможности приобрести их самостоятельно. На днях пришла радостная новость – долгожданные посылки уже едут к Багровым. Бинтов должно хватить детям минимум на полгода, теперь они смогут играть и учиться, не боясь постоянной боли.

В Башкирии, наконец, закрыли сбор средств для Лизы и Матвея Багровых из Кандров, страдающих буллезным эпидермолизом. Это неизлечимое генетическое заболевание, из-за которого кожа постоянно покрывается пузырями и ссадинами, мешая двигаться и жить полноценной жизнью, доставляло много проблем маленьким детям. Благотворительный фонд «Наши дети» объявил сбор средств на покупку дорогостоящих импортные губчатых бинтов и мазей, поскольку у родителей не было возможности приобрести их самостоятельно. На днях пришла радостная новость – долгожданные посылки уже едут к Багровым. Бинтов должно хватить детям минимум на полгода, теперь они смогут играть и учиться, не боясь постоянной боли.

- Огромное спасибо всем нашим многочисленным помощникам, которые быстро помогли собрать деньги на покупку перевязочных материалов и мазей для Лизы и Матвея Багровых! Без вас мы бы ни за что не справились, - поблагодарили всех откликнувшихся волонтеры.

Огромное спасибо всем нашим многочисленным помощникам, которые очень быстро помогли собрать деньги на покупку перевязочных материалов и мазей для Лизы и Матвея Багровых! Без вас мы бы ни за что не справились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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