В Башкирии закрыли сбор для Лизы и Матвея Багровых, страдающих серьезным заболеванием

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-19T16:19:31+03:00

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В Башкирии, наконец, закрыли сбор средств для Лизы и Матвея Багровых из Кандров, страдающих буллезным эпидермолизом. Это неизлечимое генетическое заболевание, из-за которого кожа постоянно покрывается пузырями и ссадинами, мешая двигаться и жить полноценной жизнью, доставляло много проблем маленьким детям. Благотворительный фонд «Наши дети» объявил сбор средств на покупку дорогостоящих импортные губчатых бинтов и мазей, поскольку у родителей не было возможности приобрести их самостоятельно. На днях пришла радостная новость – долгожданные посылки уже едут к Багровым. Бинтов должно хватить детям минимум на полгода, теперь они смогут играть и учиться, не боясь постоянной боли.

В Башкирии, наконец, закрыли сбор средств для Лизы и Матвея Багровых из Кандров, страдающих буллезным эпидермолизом. Это неизлечимое генетическое заболевание, из-за которого кожа постоянно покрывается пузырями и ссадинами, мешая двигаться и жить полноценной жизнью, доставляло много проблем маленьким детям. Благотворительный фонд «Наши дети» объявил сбор средств на покупку дорогостоящих импортные губчатых бинтов и мазей, поскольку у родителей не было возможности приобрести их самостоятельно. На днях пришла радостная новость – долгожданные посылки уже едут к Багровым. Бинтов должно хватить детям минимум на полгода, теперь они смогут играть и учиться, не боясь постоянной боли.

В Башкирии, наконец, закрыли сбор средств для Лизы и Матвея Багровых из Кандров, страдающих буллезным эпидермолизом. Это неизлечимое генетическое заболевание, из-за которого кожа постоянно покрывается пузырями и ссадинами, мешая двигаться и жить полноценной жизнью, доставляло много проблем маленьким детям. Благотворительный фонд «Наши дети» объявил сбор средств на покупку дорогостоящих импортные губчатых бинтов и мазей, поскольку у родителей не было возможности приобрести их самостоятельно. На днях пришла радостная новость – долгожданные посылки уже едут к Багровым. Бинтов должно хватить детям минимум на полгода, теперь они смогут играть и учиться, не боясь постоянной боли.

- Огромное спасибо всем нашим многочисленным помощникам, которые быстро помогли собрать деньги на покупку перевязочных материалов и мазей для Лизы и Матвея Багровых! Без вас мы бы ни за что не справились, - поблагодарили всех откликнувшихся волонтеры.

Огромное спасибо всем нашим многочисленным помощникам, которые очень быстро помогли собрать деньги на покупку перевязочных материалов и мазей для Лизы и Матвея Багровых! Без вас мы бы ни за что не справились.

ИСТОЧНИК KP.RU