В Башкирии решили упростить процесс запись к врачам
Проект приказа по оптимизации появился на сайте регионального Минздрава
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В больницах Башкирии оптимизируют расписание врачей и упростят процесс записи. Проект соответствующего приказа появился на сайте регионального Минздрава. Подписать его должен глава ведомства Максим Забелин.
Как следует из документа, главные врачи больниц должны будут подать в Республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему актуальное расписание приема 18 специалистов: педиатров, терапевтов, хирургов, стоматологов и других медицинских работников.
Скорректированное расписание нужно будет еженедельно мониторить и подавать отчеты в Минздрав Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU