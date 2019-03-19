2019-03-19T18:13:35+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии со второй попытки зарезала своего мужа

В первый раз супруг отделался тяжелыми травмами
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Семейная ссора в Нефтекамске закончилась убийством. 34-летняя уфимка зарезала своего 33-летнего супруга.

17 марта молодые люди поругались – женщина обвинила мужа в изменах. Тот использовал силовой аргумент: ударил супругу по лицу. Тогда она схватила нож и дважды ударила им обидчика. Мужчина истек кровью, а новоиспеченная вдова бросилась к соседям, чтобы те вызвали «скорую».

В Следственном комитете по Башкирии рассказали, что у пары и до этого были проблемы. В 2013 году женщину уже судили за нападение с ножом на супруга. Тогда речь шла о причинении тяжкого вреда здоровью.

Сам мужчина тоже не был добропорядочным гражданином. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев, причинение вреда здоровью супруги и за угрозы убийством.

- В настоящее время с задержанной проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, - говорится в сообщении Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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