2019-03-19T14:57:58+03:00
Общество

Глава Башкирии пообещал лично проверить результаты благоустройства дворов в Стерлитамаке

"Сам приеду и посмотрю", - заявил глава региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил Стерлитамак, где оценил работу благоустройству дворов и ремонту подъездов.

Жители дома №62 по улице Мира, с которым пообщался руководитель республики, посетовали на ряд нерешенных вопросов. К примеру, во дворе стоят бесхозные гаражи, которые следует снести, нет контейнерной площадки и шлагбаума.

Глава Башкирии согласился с их претензиями.

– Это неправильный подход, когда всё делается фрагментарно. Мы должны подходить к благоустройству дворов и ремонту подъездов комплексно, - заявил Хабиров.

Он поручил мэру города Владимиру Куликову вместе с министерством ЖКХ сделать «идеальный двор».

- В конце сентября сам приеду и посмотрю, - заверил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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