Глава Башкирии пообещал лично проверить результаты благоустройства дворов в Стерлитамаке
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил Стерлитамак, где оценил работу благоустройству дворов и ремонту подъездов.
Жители дома №62 по улице Мира, с которым пообщался руководитель республики, посетовали на ряд нерешенных вопросов. К примеру, во дворе стоят бесхозные гаражи, которые следует снести, нет контейнерной площадки и шлагбаума.
Глава Башкирии согласился с их претензиями.
– Это неправильный подход, когда всё делается фрагментарно. Мы должны подходить к благоустройству дворов и ремонту подъездов комплексно, - заявил Хабиров.
Он поручил мэру города Владимиру Куликову вместе с министерством ЖКХ сделать «идеальный двор».
- В конце сентября сам приеду и посмотрю, - заверил Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU