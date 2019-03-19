2019-03-19T19:41:33+03:00
Общество

Мэрия Уфы закупает коммунальную технику на 86 млн рублей

Заказ появился на сайте госзакупок
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Уфы намерены закупить машины для уборки улиц. Из сообщения на сайте госзакупок следует, что управлению коммунального хозяйства и благоустройства города нужны восемь вакуумных подметально-уборочных машин и пять универсальных коммунальных машин. Торги планируется начать с 86,8 млн рублей.

Отбор поставщика техники назначен на 8 апреля.

По документам, подметательные машины должны работать на дизеле, иметь гидросистему, систему подметания и всасывания, а также устройство для уборки труднодоступных мест.

Вторая разновидность машин – универсальные коммунальные автомобили - должны оснащаться подметально-уборочным оборудованием и системой орошения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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