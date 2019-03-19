Мэрия Уфы закупает коммунальную технику на 86 млн рублей
Власти Уфы намерены закупить машины для уборки улиц. Из сообщения на сайте госзакупок следует, что управлению коммунального хозяйства и благоустройства города нужны восемь вакуумных подметально-уборочных машин и пять универсальных коммунальных машин. Торги планируется начать с 86,8 млн рублей.
Отбор поставщика техники назначен на 8 апреля.
По документам, подметательные машины должны работать на дизеле, иметь гидросистему, систему подметания и всасывания, а также устройство для уборки труднодоступных мест.
Вторая разновидность машин – универсальные коммунальные автомобили - должны оснащаться подметально-уборочным оборудованием и системой орошения.
ИСТОЧНИК KP.RU