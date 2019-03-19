2019-03-19T13:28:54+03:00
Общество

В Башкирии будут премировать врачей, выявивших у пациентов рак на ранних стадиях

Они получат дополнительно почти 6 тысяч рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Минздрав Башкирии намерен премировать врачей, выявивших рак на первой или второй стадиях. Проект указа о выплатах размещен на сайте регионального минздрава и ждет лишь подписи.

В документе говорится, что на прибавку в размере 5748 рублей смогут рассчитывать медработники амбулаторно-поликлинического звена, которые своевременно обнаружили у пациента злокачественное новообразование. При этом наличие рака должен будет подтвердить врач-онколог.

Напомним, изначально идею подобной материальной поддержки озвучил на «Здравчасе» глава Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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